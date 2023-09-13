توصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها بمساكن الجلاء في المنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام التنمية الحضارية، بمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وهي مشروع مساكن الجلاء.

ووجه المحافظ بمتابعة الأعمال للانتهاء من توصيل جميع المرافق لمشروع مساكن الجلاء لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين.

وأكد المحافظ أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات، هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة وقطار التنمية، الذي تشهده مصر في القطاعات كافة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق غير المخططة بالتوازي مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة في الريف المصري.

وثمن المحافظ دور صندوق التنمية الحضارية على تمويله المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية (مساكن الجلاء - أرض حي شرق)، بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة.

وفي هذا السياق.. قالت مدير عام التنمية الحضارية إنه بالنسبة لأعمال مرافق مساكن الجلاء، تم الانتهاء من أعمال مياه الشرب وكذا أعمال الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي وجار عمل التركيبات الخارجية للعمارات، وربط أعمال الصرف الصحي على محطة الجلاء القائمة.

الجدير بالذكر ان المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن مشروع عواصم المحافظات، تمول من صندوق التنمية الحضارية، وتشمل مشروع إنشاء عمارات على أرض حي شرق المنصورة، حيث يتم إنشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إداري و22 محلا تجاريا، ومشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء، وإنشاء 7 أبراج سكنية بعدد 704 وحدات سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية.