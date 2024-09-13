السجن 16 لشرطي بريطاني سابق على خلفية السرقة من رجل متوف

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صدر حكم قضائي بسجن شرطي سابق في لندن لمدة 16 شهرا بعدما أدين بسرقة بعض المال من رجل توفي إثر سقوطه فجأة.

وسرق كريج كارتر (51 عاما) حوالي 115 جنيها استرلينيا (151 دولار) من المخرج والممثل الإيطالي كلاوديو جايتاني بين 7 و14 سبتمبر 2022، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) اليوم الجمعة.

ومثل كارتر، الذي كان يعمل ضمن وحدة قيادة المنطقة الشمالية في شرطة العاصمة، أمام محكمة وود جرين اليوم.

ووصفت القاضية كالياني كاول حياة كارتر العملية ولفتت إلى تربيته لابنتين ورابطة زواجة "القوية" بقرينته التي تهتم به.

وخاطبت القاضية كارتر قائلة: "في السابع من سبتمبر قبل عامين، تخليت عن كل هذا، وخذلت قوة الشرطة التي تعمل بها، وخذلت مجتمعك".