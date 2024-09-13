تيباس: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية

يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا»، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية أعلنت القائمة النهائية للمرشحين المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز يوم 28 أكتوبر المقبل في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس.

وساهم البرازيلي فينيسيوس خلال الموسم الماضي، في تتويج ريال مدريد بثنائية الليجا ودوري الأبطال، ولعب دورا كبيرًا في تلك التتويجات.

وقال خافيير تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «فينيسيوس يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. هو لاعب مختلف للغاية في أسلوب لعبه».

وأضاف: «إذا لم يتوج فينيسيوس بالجائزة فسيكون بين أول اثنين، وفي حال لم يحصد الكرة الذهبية هذا العام فسيتوج بها العام المقبل، بالتأكيد سيتوج بها في عام ما».

وأوضح رئيس رابطة «لا ليجا»: «دعونا نكون واقعيين، من الصعب على داني كارفخال الفوز بالكرة الذهبية أكثر من فينيسيوس».

وكان فينيسيوس طالب في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية بسحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا، إذا لم يتم القضاء على العنصرية تمامًا بملاعبها.