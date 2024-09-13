رابطة الأندية تدعو لاجتماع مناقشة نظام الدوري الجديد

حددت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الجمعة، الموعد الرسمي للاجتماع مع روؤساء وممثلي الأندية لمناقشة نظام الدوري في الموسم الجديد 2024-2025.

وتقرر عقد جلسة مع ممثلي الأندية يوم 18 سبتمبر الجاري للوقوف على شكل ونظام الدوري في الموسم الجديد بعد الانتقادات من تلاحم المواسم.

المشرف على إدارة لجنة المسابقات عامر حسين، كان قد عرض على رابطة الأندية عددًا من التصورات لشكل الدوري في الموسم الجديد.

المقترح الأول جاء بإقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

المقترح الثاني تضمن إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم في الاجتماع المرتقب لحسم شكل الدوري في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية كانت قد ألمحت انطلاق منافسات الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز منتصف شهر أكتوبر المقبل.