وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار نيروبي بالعاصمة الكينية لمواجهة فريق جورماهيا في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص طاقم من السفارة المصرية في كينيا على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار نيروبي‎، وقام بالترحيب برئيس البعثة والجهاز الفني واللاعبين.

كما حرص سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، ومعه سمير عدلي المدير الإداري، على استقبال بعثة الأهلي في المطار، بعدما سبق الثنائي سفر الفريق بـ24 ساعة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب.

وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

ويلتقي الأهلي مع جورماهيا، في الثالثة عصرًا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.