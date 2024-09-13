تُقام اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة النصر والأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، ولقاء بوروسيا دورتموند مع هايدنهايم في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

إينوجو رينجرز X ساجرادا – 5 مساء

الاتحاد المنستيري X مولودية الجزائر – 8 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

نسواترمان X النادي الرياضي القسطيني – 6 مساء

اتوال فيلانت X إنييمبا – 7 مساء

راسينج كلوب X جراف دي داكار – 7 مساء

ستيلينبوش X فيتا كلوب – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس X ليجانيس – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X هايدنهايم – 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان X ليل – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

ضمك X الأخدود – 6.50 مساء - SSC HD

التعاون X الخليج – 6.50 مساء - SSC HD

النصر X الأهلي – 9 مساء - SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري القطري

الغرافة X الشمال – 6 مساء

الريان X الشحانية – 6 مساء

السد X أم صلال – 8 مساء