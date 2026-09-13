تقام اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، العديد من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم، حيث تتواصل منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتشهد أبرز مواجهات اليوم ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، إلى جانب مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون.

وفي الدوري الإسباني، يخوض برشلونة مواجهة قوية أمام ليفانتي ضمن منافسات الجولة الخامسة، بينما يلتقي ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد في مواجهة أخرى مرتقبة، فيما تستمر منافسات الدوري الإيطالي بمواجهات أبرزها نابولي أمام بولونيا وساسولو ضد يوفنتوس.

كما تشهد منافسات الدوري الفرنسي عدة مباريات، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان أمام بريست، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز أمام جورماهيا في إياب الإقصائيات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب عدد من المواجهات في الدوري السعودي.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، والقنوات الناقلة:

مباريات دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز × جورماهيا – 9:00 مساءً – أون سبورت

مباريات الدوري الإنجليزي

كوفينتري سيتي × برايتون – 4:00 عصرًا – beIN Sports HD 4

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي – 6:30 مساءً – beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × مالاجا – 3:00 عصرًا – beIN Sports HD 5

ليفانتي × برشلونة – 5:15 مساءً – beIN Sports HD 2

خيتافي × ديبورتيفو لاكورونيا – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 5

ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3

مباريات الدوري التركي

جنتشلربيرليجي × قاسم باشا – 5:00 مساءً

آميد سبورتيف × إسطنبول باشاك شهير – 8:00 مساءً

جالاتا سراي × كوجالي سبور – 8:00 مساءً – beIN Sports HD 2

مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي × مونزا – 4:00 عصرًا – stc tv

نابولي × بولونيا – 7:00 مساءً – stc tv

ساسولو × يوفنتوس – 9:45 مساءً – stc tv

مباريات الدوري الفرنسي

ليل × تروا – 4:00 عصرًا – beIN Sports HD 3

لومان × لانس – 6:15 مساءً – beIN Sports HD 3

بريست × باريس سان جيرمان – 9:45 مساءً – beIN Sports HD 1

مباريات الدوري السعودي

نيوم × الفتح.. 7:20 مساءً.. ثمانية 2

الدرعية × أبها.. 9:00 مساءً.. ثمانية 1

الرياض × الخلود.. 9:00 مساءً.. ثمانية 3