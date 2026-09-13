مبيعات كيا من طراز «بي في 5» تتجاوز 50 ألف وحدة خلال 13 شهرا

قالت شركة كيا للسيارت الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن مبيعاتها العالمية التراكمية من طراز "بي في 5"، وهي أول سيارة مخصصة للأغراض المحددة (بي بي في)، قد تجاوزت 50 ألف وحدة بعد 13 شهرا فقط من إطلاقها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا لشركة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، تم بيع ما إجماليه 53 ألفا و 530 وحدة من طراز "بي في 5" في جميع أنحاء العالم حتى نهاية شهر يوليو ، حيث شكلت الأسواق الخارجية نحو 60 % من الإجمالي.

وطرِحت "بي في 5" في يونيو 2025، وهي سيارة كهربائية متوسطة الحجم مخصصة للأغراض المحددة، وتعد أول طراز في إطار التوسع الأوسع لكيا في سوق التنقل التجاري والمخصص.

وباعت كيا 15 ألفا و 853 وحدة من طراز بي في 5 في النصف الثاني من عام 2025 و 37 ألفا و 677 وحدة أخرى في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مما يجعلها ثالث أكثر سيارة كهربائية مبيعا للشركة خلال فترة يناير/كانون الثاني- يوليو/تموز، بعد طرازي "إي في 3" و"إي في 5".