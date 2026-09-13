مسجد عمر بن الخطاب بشبرا يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي»

احتفلت مديرية أوقاف القاهرة بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» بمسجد «عمر بن الخطاب» بمنطقة شبرا، في نموذج عملي للأنشطة الحديثة التي تجمع بين الدور الدعوي والتنويري للمسجد ومواكبة متطلبات العصر، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار إستراتيجية وزارة الأوقاف للارتقاء بالدور التنويري والمجتمعي للمساجد، وتفعيل الأنشطة النوعية التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية مهاراته.

وتأتي المبادرة في إطار التوسع في الأنشطة النوعية بالمساجد، بما يتيح الاستفادة من المساجد في تقديم برامج معرفية وتكنولوجية تخدم مختلف فئات المجتمع، وتفتح المجال أمام روادها لاكتساب مهارات جديدة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما تجسد المبادرة نموذجًا للتعاون بين وزارة الأوقاف والمجتمع المدني والخبرات المتخصصة؛ حيث نُفذت بالتعاون مع الدكتورة رضا الكرداوي، استشاري تكنولوجيا الإعلام ومؤسسة المبادرة، وبدعم تنفيذي وميداني من حنان فراج، رئيسة مجلس إدارة المسجد، وتحت إشراف الشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وبحضور الدكتور عبد الله شلبي، مسئول المساجد، مدير إدارة النظم والتحول الرقمي بالمديرية.

وتنوعت محاور المبادرة التدريبية بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وشملت: صناعة المحتوى القيمي للنشء: تدريب المشاركين على إنتاج رسوم متحركة تفاعلية تسهم في تبسيط السيرة النبوية والقصص القرآني، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التمكين التكنولوجي والاقتصادي: تدريب كبار السن ورواد المسجد على إنشاء المواقع الإلكترونية والتسويق الرقمي للمشروعات، إلى جانب تعريف الشباب بأساسيات البرمجة وعلوم الروبوت، إعداد كوادر تدريبية (TOT): إعداد عدد من أبناء المنطقة ليكونوا كوادر قادرة على نقل الخبرات والمهارات المكتسبة، بما يسهم في استدامة أثر المبادرة واستمرارها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذا النموذج من الأنشطة النوعية يمثل صورة عملية لدور المسجد في خدمة المجتمع، من خلال الجمع بين رسالته الدينية والتنويرية ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات النشء والشباب ورواد المساجد، والتوسع في النماذج الناجحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخبرات المتخصصة بمختلف المحافظات، بما يسهم في بناء الإنسان المصري ويتكامل مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.