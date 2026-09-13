الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضين لإصداراته بمسجدي مستورة والعزيز الحكيم بالمقطم

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضين لإصداراته الثقافية والدينية بمسجدي مستورة والعزيز الحكيم بمنطقة المقطم؛ لعرض نخبة من مؤلفاته وموسوعاته وإصداراته الفكرية والعلمية، وسط إقبال من رواد المسجدين وطلاب العلم، وذلك في إطار حرص المجلس على إتاحة مصادر المعرفة الدينية والثقافية بأسعار مخفضة وميسرة.

وأقيم المعرضان في إطار جهود المجلس لنشر المعرفة الدينية الرصينة، وإتاحة إصداراته العلمية والفكرية لمختلف فئات المجتمع، بما يسهم في دعم الوعي الديني والثقافي، وتيسير الوصول إلى مصادر المعرفة الموثوقة.

وضمت المعروضات مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات والموسوعات التي أصدرها المجلس في مجالات الفكر الإسلامي والثقافة الدينية والقضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة، إلى جانب عدد من الإصدارات العلمية والدعوية والثقافية، بما يتيح لرواد المساجد وطلاب العلم التعرف على النتاج العلمي والفكري للمجلس والاستفادة من إصداراته بأسعار مناسبة.

وشهد المعرضان إقبالًا وتفاعلًا من رواد المسجدين وطلاب العلم، الذين أشادوا بتنوع الإصدارات وإتاحتها داخل المساجد، مؤكدين أهمية استمرار هذه المعارض التي تيسّر الحصول على الكتب والمراجع العلمية، وتوفر للقراء والباحثين مصادر معرفية موثوقة في مجالات الفكر والدين والثقافة.

ويواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تنظيم معارض إصداراته في عدد من المساجد الكبرى بمختلف المحافظات؛ للتعريف بإنتاجه العلمي والفكري، وتيسير الاستفادة منه، في إطار دوره في نشر المعرفة وبناء الوعي وخدمة المجتمع.