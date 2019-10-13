جورجينيو يبدي سعادته بتأهل إيطاليا إلى يورو 2020

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أعرب جورجينيو نجم تشيلسي الإنجليزي عن سعادته البالغة بتأهل منتخب إيطاليا إلى كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بفضل الفوز على ضيفه اليوناني 2 /صفر أمس السبت، في الجولة السابعة من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات.

وتقدم جورجينيو بهدف لإيطاليا من ضربة جزاء في الدقيقة 63 ثم أضاف البديل فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وقال جورجينيو "إنها نتيجة رائعة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار كل الأوقات الصعبة التي مرت بنا قبل عامين".

وأضاف "نستحق هذا الانجاز ونشعر بسعادة كبيرة لأننا أردنا تحقيق هذا حقا وكافحنا من أجل هذا الهدف".

وحقق منتخب إيطاليا فوزه السابع على التوالي لينفرد بصدارة المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة.

ويتفوق منتخب إيطاليا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا مع تبقي ثلاث مباريات على انتهاء التصفيات.