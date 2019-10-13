 الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتزام بناء 251 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتزام بناء 251 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم

أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 2:31 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 2:31 م

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات "الدونمات " من أراضي محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية - الدونم يعادل كيلو مترا مربعا.

وقال مدير "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان " في بيت لحم، حسن بريجية، إن ما يسمى "مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطنات عصيون" أقر مخططا لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 في مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، و 105 وحدات في مستوطنة "كفار الداد" شرقا.

وفي سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة "نحالين " غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة "ألون شفوت" على حسابها.

وأشار رئيس هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان " إلى أن القرار طال عشرات "الدونمات " من أراضي الحوض الطبيعي رقم (4) التابعة للبلدة، بهندف بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة.


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