«النقل» تقترب من التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد 160 عربة بضائع لـ«السكك الحديدية»

اقتربت وزارة النقل من التعاقد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بشأن توريد 160 عربة بضائع جديدة لصالح هيئة السكك الحديدية، تبعا لتصريحات مصادر فى الهيئة.



قالت المصادر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن الهيئة تعاقدت مع مصنع سيماف على توريد 140 عربة بضائع منذ 6 شهور بتكلفة 530 مليون جنيه.



وذكر أنه من المقرر أن يقوم مصنع سيماف بتوريد الدفعة الأولى من العربات مطلع العام المقبل بهدف التمكن من زيادة حصة نقل البضائع عبر أسطول هيئة السكك الحديدية.



وتمكن مصنع سيماف من توريد 10 عربات ركاب تم تطويرها خلال الشهر الماضى من أصل 200 عربة تعاقدت هيئة السكك الحديدية على تطويرها مع مصنع سيماف بتكلفة 438 مليون جنيه.