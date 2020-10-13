افتتاح النسخة الـ72 من معرض فرانكفورت للكتاب بدون جمهور

افتتحت مساء اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية والسبعين لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بدون جمهور بسبب وباء كورونا.

وتم بث احتفال الافتتاح في قاعة الاحتفالات في المعرض عبر الإنترنت، وشارك ضيوف أجانب في الافتتاح عبر دائرة الفيديو بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، لأنه كان منتظرا ان تكون كندا هي ضيف شرف نسخة العام الحالي من أكبر معرض للكتاب في العالم، وتأجل الحضور الفعلي لضيف شرف المعرض إلى العام المقبل.

وأعربت وزيرة الثقافة الألمانية مونيكا جوترز عن تمنياتها بنجاح النسخة الرقمية الخاصة للمعرض، وقالت إنها تتطلع الآن إلى أن "تشهد في العام المقبل مرة أخرى كل ما يخص المعرض: من منصات العرض وجناح البلد المضيف وحفلات الاستقبال والحشود وجلسات القراءة والنقاشات مباشرة أمام جمهور كبير".

وقالت جوترز إن الحكومة الألمانية تدعم قطاع الكتب، مشيرة إلى أنه تم تخصيص ما يصل إلى 25 مليون يورو لصالح دور النشر والمكتبات ومعرضي الكتاب في فرانكفورت ولايبتسيج، من أجل التغلب على أزمة كورونا، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو لدعم المؤلفين والمترجمين.

من جانبها، أشادت بورصة تجارة الكتب الألمانية بالوزيرة ووصفتها على لافتة بعبارة "داعمة الكتاب".

ويقام المعرض هذا العام على الإنترنت بصورة حصرية تقريبا، ويشارك فيه 4400 جهة عرض من 110 دول، ويتضمن برنامج المعرض هذا العام 260 ساعة ويتحدث فيه 750 متحدثا على الإنترنت.

وقال يورجن بوس، مدير المعرض خلال المؤتمر الصحفي للافتتاح: "هذه تجربة كبيرة".