رئيس وزراء اليابان يعتزم زيارة فيتنام وإندونيسيا الأسبوع المقبل

من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا فيتنام وإندونيسيا الأسبوع المقبل، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ أن تولى منصبه الشهر الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه حزبه الليبرالي الديمقراطي.

وقال سوجا في اجتماع مع نواب الحزب" رابطة دول جنوب شرق آسيا تقع في منطقة المحيط الهادي-الهندي، وتمثل ركيزة تحقيق محيط هادي هندي حر ومنفتح. أريد أن أعبر عن هذه النية في الداخل والخارج".

وكان سوجا قد أجرى مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الفيتنامي نجوين شوان فوك أمس الاثنين، حيث اتفق الاثنان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا، وذلك بحسب ما قالته وزارة الخارجية اليابانية في بيان.

وقد تولى سوجا، الذي لا يتمتع بخلفية دبلوماسية واقتصادية، منصبه رئيسا لوزراء اليابان في منتصف سبتمبر الماضي عقب أن قدم سلفه شينزو آبي استقالته بصورة مفاجئة بسبب مشاكل صحية.