 «فيسبوك» تقرر حظر حركات اجتماعية وصفتها بالـ«عسكرية» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«فيسبوك» تقرر حظر حركات اجتماعية وصفتها بالـ«عسكرية»

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 8:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 8:08 ص

كشفت وثيقة صادرة عن منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، عن حظر 986 حركة اجتماعية عسكرية.
وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن 986 مجموعة ووضعت على قائمة خاصة لـ "الحركات الاجتماعية العسكرية" المحظورة، ضمن قائمة أكبر تحمل اسم "الأشخاص والمنظمات الخطرة"
وتشير قائمة فيسبوك إلى الجماعات المسلحة، التي تروج للنزاع المسلح، وكذلك الجماعات التي تروج للعنف أو النهب أثناء الاحتجاجات.
وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن القائمة تتكون إلى حد كبير من ميليشيات يمينية مع بعض المنظمات اليسارية أو الفوضوية أو العامة المناهضة للحكومة.
وتشمل قائمة "الأشخاص الخطرين" العصابات العنصرية البيضاء، ومجموعات الكراهية وفروع تنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية العالمية.

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