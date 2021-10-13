 رئيسة الحكومة التونسية: الأولوية هي خلق توازنات للمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 6:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

رئيسة الحكومة التونسية: الأولوية هي خلق توازنات للمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية

رويترز
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 6:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 6:44 ص

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن يوم الثلاثاء إن أولوية حكومتها هي خلق توازنات للمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وجاء هذا التصريح في أول إشارة لنية الحكومة تنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون لإنعاش الاقتصاد، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.

والاثنين كشف الرئيس التونسي قيس سعيد النقاب عن حكومة جديدة، لكنه لم يلمح إلى موعد نهاية الفترة الانتقالية التي دخلت فيها البلاد منذ 25 يوليو.

وبموجب القواعد التي أعلنها الرئيس سعيد الشهر الماضي، عندما ألغى معظم مواد الدستور في إجراءات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه بدلا من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك