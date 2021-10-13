مدحت العدل: نجل محمد عبدالمطلب يعاني ظروفا صحية صعبة في المغرب

قال الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والمحللين، إن نور محمد عبدالمطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، يعاني ظروفًا صحية صعبة في المغرب، لافتًا إلى أن الأمر دفعه للتواصل مع السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم.

وأشاد العدل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، بدور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة في الأزمة، متابعًا: «لها أياد بيضاء على كل مصري في الخارج، تطوعت وكلمتني وأخبرتني أن لديها حل للمشكلة».

ولفت إلى أن وزيرة الهجرة طلبت صورة من جواز سفر نجل الفنان محمد عبدالمطلب القديم لإصدار وثيقة سفر له، قائلًا إن «مكرم» تواصلت مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لأنه في حالة صحية حرجة ويحتاج علاجًا.

وتابع: «قريبًا سيكون متواجدًا في مصر وسنتكفل بباقي الأمور جميعًا، مصر أولى بأولادها وسنعالجه دون أية مشكلات، سنقف جنبه بشكل إنساني ومصري ومهني، الموضوع في بيته وينور مصر والجمهورية الجديدة التي لا تترك أحدا من أولادها في أي مكان».

وأشار إلى أن الفنان الراحل محمد عبد المطلب رجل تُحيا له ليالٍ موسيقية تراثية في كل الدول العربية، مضيفًا: «صوت شعبي عظيم كان في كورال الفنان محمد عبدالوهاب ثم انفصل عنه وتولى بطولة أفلاما كبيرة للغاية، وكان نجم الغناء الشعبي لمدة 30 عاما، أسعدنا وأسعد الشعب العربي».

وتعرض نور عبد المطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، لوعكة صحية، أثناء تواجده في المغرب، حيث يقيم هناك منذ سنوات عقب تعرضه لأزمة مالية، ويعاني من شلل في إحدى قدميه وإذا لم تتحسن حالته قد يلجأ الأطباء إلى بتر قدمه.

وفي استجابة سريعة من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر؛ صرح «شاكر» بأنه قد تواصل مع وزيرة الصحة هالة زايد وشرح لها حالة نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب.

ووافقت هالة زايد على تبني حالة نجل عبد المطلب مؤكدة أنها تنتظر قدومه من المغرب خلال الأيام المقبلة، حتى يتم علاجه في مصر وتوفير جميع سبل الراحة له.