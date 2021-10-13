أرسل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة خطابا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يحذره من بعض الأوضاع غير الصحية فيما يخص الانتخابات الخاصة بالاتحاد المصري للعبة والمزمع إقامتها الفترة المقبلة.

وحذر الاتحاد الدولي للطائرة من ترشح أسماء سبق لها العمل تحت قيادة الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي السابق للعبة.

وجاء في نص الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي إلى وزير الشباب والرياضة: "انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة.. عزيزي الوزير يود الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أن يشكرك على الوقت الذي تقضيه خلال مكالمتنا يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، وقد أعربنا عن تقديرنا لتفانيك في الرياضة في مصر ورغبتك في ضمان اتحاد قوي للكرة الطائرة في بلدك وبالمثل يلتزم الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بالتنمي طويلة المدى للكرة الطائرة المصرية، وكما تمت مناقشته فإنه يتطلع إلى الذهاب غلى مصر لمواصلة مناقشة خططنا لتنمية هذه الرياضة، كما هو مذكور في مكالمتنا، فقد تم إبلاغ الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، أن الإداريين / المسؤولين السابقين في الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، هويدا موندي وشريف الشمرلي يسعون للحصول على وائف في الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لقد تم إخبارنا أيضا أن محمد مصطفى عبدالفتاح والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي السابق، لم يعودا يسعيان للانتخاب، لمنصب داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة ولكن لا يمكن تأكيد ذلك لأننا لم نر قائمة المرشحين الذين تقدموا للانتخابات. علاوة على ذلك فإن الافراد الثلاثية المذكورين أعلاه عملوا جميعا داخل الاتحاد الأفريقي تحت إشراف الدكتور علواني، على هذا النحو لا يمكن للاتحاد الدولي للكرة الطائرة أن يستبعد التأثير المحتمل الذي قد يكون لديه. يجب على الاتحاد الدولي للكرة الطائرة التعبير عن مخاوفه المشروعة فيما يتعلق بترشيح هؤلاء المسؤولين السابقين في الاتحاد الأفريقي، بشكل عام، يمكن للاتحاد الدولي للكرة الطائرة أن يشهد بأن الاتحاد كان حاضرا، خلال مؤتمر الاتحاد الأفريقي الذي عقد في 24-25 أكتوبر 2020. خلال المؤتمر المذكور فشل الدكتور علواني وإدارة الاتحاد الأفريقي بما في ذلك السيدة موندي والسيد عبدالفتاح في الحصول على موافقة حسابات وإبراء ذمة من أعضاء الاتحاد الأفريقي، كان القل هو أن الحسابات التي قدمها علواني وإدارة الاتحاد الأفريقي لم تكن دقيقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقرير صدر داخل الاتحاد الافريقي قبل المؤتمر.

بالإضافة إلى ذلك، بعد أن خسر الدكتور علواني انتخابات الاتحاد الأفريقي شارك الاتحاد الدولي أيضا في المحادثات بين الإدارة المنتهية ولايتها والإدارة القادمة، من المعلومات المتوفرة لديها حاليا لم يكتمل التسليم بعد، ولا تزال المخاوف تتعلق بنقل جميع أصول الاتحاد الأفريقي للإدارة الجديدة.