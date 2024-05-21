الحوثيون: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ9 في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ9 في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «العملية تأتي بعد أيام فقط من إسقاط طائرة من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب»، معلنًا ارتفاع إجمالي الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع إلى 5 طائرات.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أجواء محافظة البيضاء، بعد أيام فقط من إسقاط طائرة من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب. ليصل إجمالي الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى خمس طائرات. pic.twitter.com/fCmeT0oghA — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 21, 2024

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام يمنية، نفذ الحوثي خلال اليومين الأخيرين سلسلة عمليات عسكرية برية وبحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وآخر تلك العمليات، وفق مراقبين، استهداف مدينة إيلات على البحر الأحمر والذي اعترفت قوات الاحتلال بها خلال الساعات القليلة الماضية.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك «نصرة للشعب الفلسطيني في غزة».

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر، بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.