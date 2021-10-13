رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل استقبال طلاب كليتي الآداب والطب البيطري

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حفل كليتي الطب البيطري والآداب لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، والدكتور بسيوني عبد القادر وكيل كلية الطب البيطري.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، وخلال اللقاء تم تعريف الطلاب بأقسام الكليتين والبرامج الدراسية المميزة، واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات والجامعة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المتنوعة لبناء شخصيات قيادية مميزة قادرة على التقدم والتطور والنجاح.

ورحب عميد كلية الآداب ووكيل كلية الطب البيطري بالحضور وبالطلاب الجدد والقدامى، مقدمين التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي كلمة للطلاب رحب فيها بهم، وهنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصارحرب أكتوبر المجيدة، وبدء العام الدراسي الجديد، موجها التحية لأرواح الشهداء، متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدموالازدهار واللطلاب التوفيق والنجاح.

وعبر دسوقي عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد في الكليتين، وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحبًا بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

ومن ناحيته، رحب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد وسنوات النقل، وقال إن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعى لتخريج طالب متميز، مشيرا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع، ودعا الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متنميا التوفيق للجميع.

وأوضح اللواء محمد عبد الله الشهاوي، الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، أن روح أكتوبر مستمرة حتى يومنا هذا من خلال تحريرها من الإرهاب، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة على أراضيها، مؤكدا أن القوات المسلحة استطاعت تطهير أرض سيناء من الإرهابيين واستعادت روح حرب السادس من أكتوبر عام 1973 المجيدة لتحريرها من الجماعات الإرهابية.