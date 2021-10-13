الولايات المتحدة تعين مبعوثا جديدا للاجئين الأفغان

عينت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إليزابيث جونز كمبعوثة أمريكية خاصة لشؤون إعادة التوطين في أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السفيرة ستقود جهود إعادة التوطين في أفغانستان بأكملها لتسهيل مغادرة الأفراد من أفغانستان إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية "ستركز جونز على القضايا المعقدة للغاية المتعلقة بجهودنا لتسهيل إعادة التوطين في الولايات المتحدة للأفراد الأفغان، الذين لدينا التزام خاص تجاههم".

من جانبها ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن المهمة التي سيقودها الممثل الجديد ستركز على أربعة مجالات رئيسية وهي نقل الأشخاص من أفغانستان، ومعالجة قضية الأفراد المتواجدين في بلدان ثالثة، وإعادة توطين الأفغان في الولايات المتحدة، فضلا عن التواصل والمشاركة مع مجموعات المتطوعين والمحاربين القدامى، مشيرة إلى أنه ليس من المفترض أن تتعامل مباشرة مع طالبان.

يذكر أن جونز شغلت سابقا منصب نائب الممثل الخاص في أفغانستان وباكستان، وحسب المعلومات، لا يزال هناك 20 ألف شخص ينتظرون الإجلاء من أفغانستان.