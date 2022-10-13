 حصيلة أولية لحادث دهس تريلا 10 سيارات بالجيزة: 5 مصابين بينهم 3 حالات خطرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حصيلة أولية لحادث دهس تريلا 10 سيارات بالجيزة: 5 مصابين بينهم 3 حالات خطرة

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 3:18 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 3:18 ص

تبين من الفحص المبدئي في حادث دهس سيارة نقل "تريلا" محملة بمواد البناء، ل 10 سيارات بالطريق الدائري، إصابة 5 أشخاص بينهم 3 حالات في حالة خطرة، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من القبض على سائق التريلا المتسبب في الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري اتجاه طريق شبرا الخيمة، القادم من طريق 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين دهس سيارة نقل "تريلا"، محملة بمواد البناء، ل10 من السيارات الملاكي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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