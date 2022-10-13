تجار: قرار الحكومة إعفاء سيارات العاملين بالخارج إيجابي ويوفر حصيلة دولارية

• لجنة المستوردين: يُسمح للزوجة والأولاد الاستيراد بخلاف الزوج.. ومستثنون من فتح حسابات بنكية





اتفق عدد من تجار السيارات، على أن مشروع قانون الحكومة بالسماح بدخول سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك ورسوم مقابل وديعة دولارية، سيكون تأثيره إيجابيا على الحصيلة الدولارية للبلاد؛ ما يوفر العملة للعمليات الاستيرادية، كما أنه لن ينعكس بشكل سلبي على سوق السيارات فى الوقت الحالي لأن القطاع يعاني من نقص فى المعروض وارتفاع الأسعار.

ووافقت الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يعفي سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك، حال دخولها مصر، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساوية لقيمة الضرائب والرسوم على تلك السيارة، يحول من المغترب لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من دون عائد من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار لن يؤثر سلبيا على سوق السيارات، فى ظل الأزمة التى يعاني منها القطاع من نقص فى المعروض وارتفاع الأسعار، مضيفا أن القرار إيجابي ويساهم فى توفير العملة الأجنبية للبلاد ما سيساعد فى حل أزمة الاستيراد وسهولة فتح الاعتمادات المستندية، ويحدث انفراجة فى القطاع.

واتفق منتصر الزيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، مع أبو المجد، موضحا أن الوقت الحالي ليس موسما لشراء السيارات خاصة من المصريين المقيمين بالخارج، كما أن السوق تعاني من ركود نتيجة نقص المعروض وارتفاع الأسعارواضاف الزيتون أن القرار إيجابي جدا فى الوقت الحالي، خاصة أنه سيساعد فى تنوع مصادر العملة للبلاد.

وتراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) خلال أغسطس الماضي، بنسبة 52.5%، لتصل إلى 8698 سيارة، مقابل 18 ألفا و308 سيارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).

وبحسب البيانات، فإن إجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلية هبط خلال أغسطس الماضي، بنسبة 45.4%، ليصل إلى 13375 سيارة، مقابل 24495 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لهبوط مبيعات سيارات الركوب (الملاكي).

قال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار السماح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة سيشمل الزوجة والأولاد بجانب الزوج، أي أنه يمكن للأسرة ان تستورد أكثر من سيارة حسب عددها.

وأضاف، لـ«الشروق»، أنه سيتم استثناء الزوجة والأولاد أيضا من وجود حساب بنكي لهم، حيث يمكن لهم الاستيراد من خلال حساب رب الأسرة، وأكد أن قرار السماح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب، سيؤثر إيجابيا على الحصيلة الدولارية بشكل كبير.

وأوضح أن تأثير القرار على الوكلاء سيكون محدود لقلة المعروض من السيارات في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة بسبب وقف الاستيراد، مشيرا إلى أن القرار سيضمن في المقابل توفير سيولة دولارية تساعدهم على الاستيراد.

وأوضح أن السيارات التي سيتم استيرادها من الدول العربية وتكون ذات منشأ أوربي وتركي ستكون أيضا معافاة من الجمارك أثناء دخولها ولن يتم احتساب جماركها ضمن الوديعة الدولارية.

قال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، إن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك سيكون متاحاً لـ4 أشهر فقط، وتوقع الوزير أن تصل الحصيلة الدولارية من القرار 10 مليارات دولار.