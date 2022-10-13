الرئيس العراقي يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال محمد شياع السوداني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - " سأقدم تشكيلتي الحكومية بأقرب وقت ممكن ".

يشار إلى أن محمد شياع السودان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حاصل على بكالوريوس علوم زراعية، وتقلد العديد من المناصب سابقا منها العمل وزيرا لحقوق الإنسان، ووزيرا للزراعة (وكالة)، وزيرا للهجرة والمهجرين (وكالة)، وزيرا للمالية ( وكالة)، وزيرا للعمال والشئون الاجتماعية، وزيرا للتجارة ( وكالة )، وزيرا للصناعة ( وكالة).

وكان الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، قد أدى في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، رئيساً للجمهورية.