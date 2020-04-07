تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة، بحي الكوثر، دون حدوث خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد تلقيه بلاغًا بنشوب حريق بقطعة أرض تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة بدائرة القسم.

تم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بدون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من نباتات الحلف والهيش بقطعة أرض فضاء تابعة لمركز كلية الزراعة مواجهة للمركز ومزروعة ببعض النباتات العشوائية والحلف والهيش.

وبسؤال مدير إدارة المزرعة أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى إلقاء أحد المارة "عُقب سيجارة مشتعل "دون قصد"، وأضاف باحتراق كمية من نباتات الحلف والهيش، ونفى الشبهة الجنائية.