 موسكو تتهم أوكرانيا بشن هجمات صاروخية على مدينة بالقرب من الحدود - بوابة الشروق
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موسكو تتهم أوكرانيا بشن هجمات صاروخية على مدينة بالقرب من الحدود

موسكو - د ب ا
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 3:24 م

ضربت أجزاء من صاروخ مبنى في مدينة بيلجورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفقا لما قاله مسؤول محلي، الذي قال إن قرية تعرضت للهجوم أيضا.

وقال حاكم الإقليم فياشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيلجرام "قوات الجيش الأوكرانية أطلقت صواريخ على بيلجورود"، مضيفا أنه تم تشغيل الأنظمة المضادة للطائرات.

ونُشرت صور للهجوم، ومبنى سكني متضرر على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتم تسجيل حالات وفاة أو إصابة.

وقال جلادكوف إن بقايا الصاروخ سقطت أيضا على فناء رياضي لمدرسة. وأضاف أنه بجانب بيلجورود، تعرضت قرية كراسنوي لإطلاق النار.


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