الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مطارين سوريين مقلقة للغاية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الخميس إن الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى وقف العمل في مطارين سوريين مقلقة للغاية.

وذكر دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن التقارير عن الغارات الإسرائيلية على مطاري حلب ودمشق مقلقة للغاية، وتحديدا في ضوء تحذيرات الأمين العام ورغبته في منع تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأدان جوتيريش بشدة جميع أشكال العنف في سوريا وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، مذكرا بأن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال في مؤتمر صحفي يومي: "نحن في وقت تتصاعد فيه التوترات، ويمكن لأي خطأ في الحسابات أن يؤدي إلى عنف أوسع في منطقة مضطربة بالفعل".

وأضاف أن حقيقة خروج المطارين من الخدمة ستؤدي إلى توقف مؤقت للخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل عبر كلا المطارين لخدمة برامج المساعدات الإنسانية في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الخميس أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية أدت إلى خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين من الخدمة.