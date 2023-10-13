منتخب الناشئات يهزم ساو تومي في تصفيات كأس العالم

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حقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا علي نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

أحرز أهداف المباراة، حالا مصطفى (3 أهداف)، وكاميليا شحاتة، ونورا خالد وحبيبة طارق (هدفين)، وحبيبة عصام، ويارا خالد، وحبيبة عمر، ونور عبد الواحد السيد.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الإسكندرية، انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.

وحرص حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ودينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية على حضور اللقاء.