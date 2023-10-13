قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على اتصال مستمر بالسلطات الإسرائيلية ويحثها على "تجنب كارثة إنسانية".



وقال دوجاريك إن من الضروري أن تحمي السلطات الإسرائيلية جميع المدنيين، بما في ذلك من هم في ملاجئ الأمم المتحدة بغزة.



وأضاف أنه لا تصل أي مساعدات حاليا إلى غزة لأن المعابر الحدودية ما زالت مغلقة، وفقاً لوكالة رويترز.



ولليوم السابع على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.