أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام الدفاع الجوي (ثاد) في إسرائيل لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وقال بيان نشره البنتاجون في موقعه الإلكتروني، "بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجاز وزير الدفاع أوستن بنشر بطارية دفاع جوي صاروخي عالي الارتفاع (ثاد) وطاقم من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجمات غير المسبوقة التي شنتها إيران ضد إسرائيل في 13 أبريل ومرة أخرى في الأول من أكتوبر".

وأضاف البيان "ستعمل بطارية ثاد على تعزيز نظام الدفاع الجوي المتكامل في إسرائيل. ويؤكد هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من جانب إيران".

وتابع "هذا جزء من التعديلات الأوسع نطاقا التي أجراها الجيش الأمريكي في الأشهر الأخيرة، لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية الأمريكيين من الهجمات التي تشنها إيران والميليشيات الموالية لها".

وذكر البيان "هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة بطارية ثاد في المنطقة".

وأوضح البيان "الرئيس بايدن كان قد أعطى توجيها للجيش بنشر بطارية ثاد في الشرق الأوسط العام الماضي في أعقاب هجمات 7 أكتوبر للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وبحسب البيان "كانت الولايات المتحدة قد نشرت بطارية ثاد في إسرائيل في عام 2019 للتدريب وفي إطار تدريب على الدفاع الجوي المتكامل"