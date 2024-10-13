إيران: لا خطوط حمراء أمام دفاعنا عن شعبنا ومصالحنا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ لا توجد خطوط حمراء بالنسبة لبلاده في الدفاع عن شعبها ومصالحها، وذلك بعد أن توعدت إسرائيل بالرد على هجومها الصاروخي الأخير.

وقال عبر «إكس» خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد: «بينما بذلنا جهودا هائلة في الأيام الأخيرة لاحتواء حرب شاملة في منطقتنا، أقول بوضوح إنّه ليس لدينا خطوط حمر في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت إيران قد أطلقت في أول أكتوبر الجاري، نحو 200 صاروخ على اسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله ومعه أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن يكون الرد على هذا الهجوم قاتلًا ودقيقًا ومفاجئًا، فيما قالت طهران إنها «مستعدة له».

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين: «نحن مستعدون بالكامل لحالة الحرب. نحن لا نخشى الحرب، لكن لا نريدها، نريد السلام وسنعمل من أجل تحقيق سلام عادل في غزة ولبنان».

فيما أكّد وزير الخارجية العراقي، رفض بغداد أي استمرار للحرب وتوسيعها باتجاه إيران وأي استغلال للأجواء العراقية كممرّ.

وبعد بغداد، يتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إسنا. وزار عراقجي قطر الخميس والسعودية الأربعاء، بعد لبنان وسوريا.