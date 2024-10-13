الرئيس العراقي: نرفض أن تكون أراضينا منطلقا للعدوان على دول الجوار

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إن العراق يرفض أن تكون أراضيه منطلقا للعدوان على دول الجوار، كما يرفض أي انتهاك أو عدوان يستهدف مدنه وقراه.

وأكد الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "ضرورة العمل الفوري لإنهاء اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان ووقف استهداف المدنيين والعمل على إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومنع محاولات توسيع الصراع في المنطقة".

وأوضح" أن استمرار الحرب في غزة ولبنان يهدد الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم وضرورة التهدئة والحرص على حل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وتجنيب المنطقة خطر التصعيد".

وشدد على " أهمية العلاقات التي تجمع العراق وإيران ومواصلة العمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات استنادا إلى الروابط التاريخية والاجتماعية والدينية التي تجمع البلدين الجارين، وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني" أن العدوان على لبنان وغزة يعد خرقا وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية".