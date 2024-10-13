اليونيفيل تكشف عن تعرضها لهجوم إسرائيلي جنوبي لبنان: انتهاك صادم

قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، إنها لاحظت ثلاث فصائل من قوات جيش الاحتلال تعبر الخط الأزرق إلى لبنان صباح اليوم الأحد.

وأضافت في بيان، أن دبابات جيش الاحتلال دمرت البوابة الرئيسية للموقع ودخلته عنوة في نحو الساعة 4:30 من صباح اليوم.

وأشارت إلى أن 15 من قوات حفظ السلام تعرضوا لأضرار ومنها حساسية في الجلد بعد انبعاث دخان ناجم عن إطلاق عدة قذائف على الموقع نفسه.

ولفتت اليونيفيل، إلى أنها طلبت تفسيرًا من جيش الاحتلال بشأن هذه الانتهاكات التي وصفتها بالصادمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد دعا اليوم الأحد، إلى سحب قوات اليونيفيل فورا من الجنوب.

ووجه نتنياهو دعوته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال خطاب متلفز، قائلا: «لقد حان الوقت لكم لإخراج اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال»، زاعما أن ذلك بدعوى عدم تعريضها للخطر.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال طلب انسحاب قوات اليونيفيل مرارا لكن طلبه رفض، مدعيا أن سبب الرفض هو توفير درع بشري لحماية مقاتلي حزب الله.

وأضاف أن رفض الأمم المتحدة لإجلاء جنود اليونيفيل "يجعلهم رهائن لدى حزب الله ويعرض حياتهم وحياة الجنود الإسرائيليين للخطر"، بحسب ادعائه.

بدوره، رفض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، دعوة نتنياهو، قائلا إن لبنان متمسك بالقرار 1701 وبدور اليونيفيل ويطالب المجتمع الدولي بموقف حازم من العدوان الإسرائيلي المستمر على بلاده.