إصابة 20 إسرائيليا على الأقل إثر هجوم بطائرة مسيرة من لبنان

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أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بسقوط 20 إصابة في هجوم بطائرة مُسيرة أطلقت من لبنان، على مدينة حيفا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول بنجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، قوله إن الهجوم وقع قرب منطقة بنيامينا في حيفا وخلف 20 إصابة، 5 منهم خطيرة و15 متوسطة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة سقوط الطائرة المسيرة.

ويحقق جيش الاحتلال، في عدم تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من سقوطها.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، حسبما نقلت إذاعة الجيش، إن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لجيش الاحتلال فشلت في رصد الطائرة المسيرة.