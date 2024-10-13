حماس: مخططات الاحتلال الإجرامية شمال غزة ستتحطم أمام عزيمة شعبنا ومقاومته

قالت حركة المقاومة حماس، إن «استمرار الحملة العسكرية الإجرامية على شمال قطاع غزة، وإطباق الحصار عليه وفصله بالنار عن مدينة غزة، وتصعيد القصف والمجازر بحق المدنيين العزل، في ظل تفاقم الحالة الإنسانية ومنع إدخال المواد الغذائية والإغاثية، وسعي جيش الاحتلال لإخلاء المستشفيات وإخراجها من الخدمة؛ هو عملية إبادة موصوفة، ومكتملة الأركان، تمارسها حكومة الاحتلال الفاشي، غير مكترثة بأي قوانين أو التزامات، ومستندةً لغطاء أمريكي إجرامي».

وأوضحت في بيان، اليوم الأحد، أن «الصمت الدولي عن هذه الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام، وحالة الجمود التي تعتري أدوات المنظومة الدولية أمامها؛ يشكل رخصة لحكومة الاحتلال الإرهابي للاستمرار فيها وتصعيدها، وتوسيعها لتشمل دول المنطقة».

ولفتت إلى أن «المجتمع الدولي مطالبٌ اليوم، بتفعيل أدواته لوقف المجزرة المستمرة في شمال قطاع غزة، والتصدّي لمجرمي الحرب الصهاينة، ومخططاتهم لإشعال الإقليم والعبث بأمنه واستقراره».

وأضافت: «تتوهّم حكومة الاحتلال الإرهابية إمكانية إخضاع شعبنا وفرض خطط التهجير أو الاستسلام عليه، لكننا نؤكّد أن مخططات الاحتلال الإجرامية في شمال قطاع غزة، ستتحطّم أمام عزيمة وإصرار شعبنا ومقاومته الباسلة، كما تحطّمت محاولاته كافة على مدار عام كامل من الإبادة والإجرام».

ووجهت نداء إلى الحكومات العربية والإسلامية كافة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تفعيل أدوات الضغط على الاحتلال ومن يدعمه، لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وفرض إغاثته وتقديم كل سبل الإسناد له.