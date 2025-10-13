ترامب: على إسرائيل التفكير في أشياء أخرى غير الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ترغب في رفاهية جميع شعوب المنطقة، وتحقيق نجاحات كبيرة.

وأضاف خلال خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها، لكن يجب التفكير أيضًا في إنجاز شيء جديد مع الشعور بالأمن والأمان.

وأشار إلى ضرورة التفكير في إنجاز أشياء أخرى غير الحرب والدفاع، لافتًا إلى الدول التي وقعت الاتفاقيات الإبراهيمية يمكنها فعل رائع في هذا الإطار.

ولفت ترامب إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رجل سلام، وعليه جمع الدول الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية بما يعزز من السلام، معبرًا عن أمله في أن تنضم الدول التي يتم التواصل معها لهذه الاتفاقيا.

ونوه بأن الولايات المتحدة كانت دولة ميتة منذ عام، لكنها أصبحت الآن أعظم دولة على مستوى العالم، موضحًا أن ما أنجز اليوم كان يمكن تحقيقه من قبل بسبب كراهية الرئيسين الأمريكيين السابقين جو بايدن وباراك أوباما لإسرائيل وفق قوله