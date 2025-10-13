إنقاذ العشرات مع اجتياح بقايا إعصار هالونج ولاية ألاسكا

أنقذت السلطات المحلية أكثر من 30 شخصا، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين غرب ألاسكا، بعدما اجتاحت بقايا إعصار هالونج المنطقة برياح عاتية وفيضانات شديدة جرفت منازل بأكملها في المجتمعات الساحلية.

وتم إرسال طائرات إنقاذ إلى قريتي كيبنوك وكويجيلينجوك الصغيرتين في ألاسكا، عقب ورود تقارير عن احتمال وجود أشخاص مفقودين، وفقا لما أفاد به جيريمي زيديك، المتحدث باسم إدارة الأمن الداخلي والطوارئ في الولاية.

وقال زيديك لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "وردت إلينا تقارير تفيد بأن منازل بعض السكان قد انجرفت، ومن المحتمل أن يكون أشخاص داخل تلك المنازل".

وفي كويجيلينجوك، تم إنقاذ ما لا يقل عن 18 شخصا، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، بحسب منشور لشرطة ولاية ألاسكا على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد.

أما في كيبنوك، فقد تم إنقاذ 16 شخصا على الأقل، وتلقت الشرطة تقارير غير مباشرة عن مفقودين.

وتعمل السلطات المحلية على تحديد عدد الأشخاص المفقودين، فيما يتوقع استمرار عمليات البحث طوال الليل حسبما تسمح الظروف الجوية.

ووفقا لصندوق منطقة القرى الساحلية، غير الربحي، فإن نحو 600 شخص في كيبنوك لجأوا إلى مدرسة محلية، بينما أخذ حوالي 300 شخص في كويجيلينجوك من مدرسة هناك ملجأ لهم.

وتعد هذه المنطقة من أكثر المناطق عزلة في الولايات المتحدة، حيث تفتقر بعض المجتمعات إلى الطرق، ويعتمد السكان على الممرات الخشبية والقوارب والدراجات الثلجية للتنقل، بحسب زيديك.

وقال حاكم الولاية مايك دونليفي في بيان: "سيتم بذل كل جهد ممكن لمساعدة المتضررين من هذه العاصفة. المساعدة قادمة في الطريق".

وعلى الساحل الشرقي، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات ساحلية كبيرة اليوم الإثنين في منطقة الأطلسي الأوسط، خاصة من فرجينيا إلى نيوجيرسي، بفعل رياح قوية قادمة من البحر، وأمواج عالية، ومد مرتفع.

ومن المتوقع أن تبلغ الفيضانات ذروتها بعد ظهر اليوم الإثنين، على أن تتحسن تدريجيا صباح الثلاثاء، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.