وزير الري الأردني: التعاون مع القطاع الخاص أنجح طريقة لتقليل فواقد المياه

• نحن أفقر دولة في العالم من حيث حصة الفرد من المياه

قال المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني، إن المملكة تعد أفقر دولة في العالم من حيث حصة الفرد من المياه، موضحًا أن الحصة السنوية للفرد لا تتجاوز 60 مترًا مكعبًا.

وأضاف أبو السعود، خلال جلسة "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه" ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه:"لقد تعلمنا فن إدارة المياه من قلة الماء، حتى نتمكن من خدمة المواطن".

واستدرك: "رغم هذا الواقع، يتمتع الأردن بتغطية عالية جدًا لخدمات شبكات المياه تصل إلى 97% من السكان، بينما وصلت خدمات الصرف الصحي إلى 67% من الأردنيين".

وقال الوزير الأردني إن التعاون مع القطاع الخاص أنجح طريقة لتقليل نسبة المياه الفاقدة، حيث تصمم العقود لتحقيق وضع مربح للطرفين، مما يضمن أداء أفضل وإدارة أحسن.