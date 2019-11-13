اتفاقية تعاون بين جامعة قناة السويس والغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية

وقع رئيس جامعة قناة السويس الدكتور طارق راشد رحمي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية المهندس أحمد عثمان، اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين.

وقال رحمي -خلال اللقاء اليوم الأربعاء- إن الجامعة تسعى لتحقيق رؤيتها ورسالتها في خدمة المجتمع، وتنمية البيئة وتطبيق أبحاثها العلمية والتطبيقية رغبة في تقديم نتائج تلك الأبحاث للقطاع المدني، حيث شملت بنود الاتفاق إتاحة الخدمات الاستشارية المتوفرة بالجامعة للغرفة التجارية، إلى جانب توفير دورات تدريبية متخصصة لصقل المهارات.

من جهته، قال المهندس أحمد عثمان: "إنه سيتم وفقا لهذه الاتفاقية إقامة معارض مختلفة في أماكن داخل الجامعة، وكذلك التعاون مع الجامعة في تقديم بعض المبادرات لخدمة المجتمع".