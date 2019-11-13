انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التونسي الجديد

انطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التونسي الجديد، التي يؤدي خلالها النواب الجدد اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم رسميا.

وترأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبدالفتاح مورو قبل أن يسلم رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا وهو راشد الغنوشي، 78 عاما، وأصغرهم سنا عبدالحميد المرزوقي، 24 عاما، عن حزب قلب تونس، ومريم بن بلقاسم، 27 عاما، عن حركة النهضة.

وقال مورو -في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة- إن المجلس السابق شهد تنصيب 3 حكومات كما شهد أداء اليمين من 3 رؤساء هم: الباجي قايد السبسي، ومحمدالناصر، وقيس سعيد..مؤكدا أن النواب الجدد تنتظرهم مسئوليات مهمة على رأسها الاهتمام بواقع الوطن والتحرك لتحسين وضعه إلى جانب ضرورة الإسراع بسن قانون المالية ومناقشة الميزانية.