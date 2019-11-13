تباطؤ وتيرة تراجع أسعار الجملة في اليابان خلال أكتوبر

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أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني الصادرة، اليوم الأربعاء، تباطؤ وتيرة تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات البنك تراجع مؤشر أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 % سنويا بعد تراجعه بنسبة 1.1% خلال سبتمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 % فقط.

في الوقت نفسه سجل المؤشر ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1 % خلال أكتوبر الماضي بعد استقراره خلال سبتمبر الماضي.

وفي حال استبعاد قطاع النقل الدولي، فإن مؤشر أسعار الجمل سجل خلال أكتوبر الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 1.4% بعد تراجع بنسبة 0.1 % خلال الشهر السابق.

وارتفعت أسعار قطاع النقل والحديد الخام والصلب والآلات الكهربائية وغيرها من منتجات الصناعات التحويلية، في حين تراجعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه.