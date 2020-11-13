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أهدر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم نقطتين ثمينتين في مسيرته بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه منتخب باراجواي صباح اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى سبع نقاط لينفرد بصدارة جدول التصفيات مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام نظيريه البرازيلي والإكوادوري علما بأن الأخير افتتاح مباريات هذه الجولة من التصفيات بالفوز الثمين 3 / 2 على مضيفه البوليفي في وقت سابق مساء الخميس.

ويستطع المنتخب البرازيلي الانفراد بالصدارة حال حقق الفوز على ضيفه الفنزويلي في ختام مباريات هذه الجولة مساء اليوم الجمعة.

على استاد "لا بومبونيرا" في بوينس آيرس، قدم الفريقان عرضا متكافئا إلى حد كبير في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1 / 1 .

وكان منتخب باراجواي هو البادئ بالتسجيل عن طريق آنخل روميرو من ضربة جزاء في الدقيقة 21، وتعادل المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا للنجم الكبير ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) في الدقيقة 58 بداعي وجود خطأ قبل الهدف.

وفشل المنتخب الأرجنتيني في ترجمة تفوقه خلال هذا الشوط إلى أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل.