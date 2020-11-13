مسئولة بالصحة العالمية تحذر من تزايد إصابات كورونا بمصر مع بدء الشتاء

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع ازدياد أعداد إصابات كورونا في مصر تزامنًا مع البرد.

وناشدت طلعت، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، الجميع توخي الحذر في الفترة المقبلة، موضحة أن التباعد البدني من أهم وسائل تقليل انتشار الفيروس.

ونصحت بغسل اليدين جيدًا، مع الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، إضافة إلى التهوية الجيدة، واستخدام المناديل الورقية أثناء السعال، فضلًا عن ارتداء الكمامة.

وأضافت أن هناك أربع فئات فقط يجب أن ترتدي القناع الطبي، وهم: القطاع الطبي، من هم فوق الـ60 عامًا، من يعانون من أمراض مزمنة، وأي شخص مشتبه به أو مشخص بكورونا.

ولفتت إلى أن أي شخص من الممكن أن يرتدي الكمامة المصنوعة من القماش في أي مكان قد يشعر فيه بالخطورة، مؤكدة أن القناع ليس كافيًا وحدة، بل يجب اتباع جميع الإجراءات الوقائية.