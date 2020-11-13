الأمم المتحدة: من المحتمل حدوث جرائم حرب في إثيوبيا

تحدثت الأمم المتحدة، عن احتمال حدوث ما يسمى جرائم حرب في إثيوبيا، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.



وأبدت الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم، قلقها حيال الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي.



وحذرت الأمم المتحدة من إمكانية خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل كامل.



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تعهد بمواصلة الهجوم العسكري في إقليم تيجراي الشمالي، وسط مخاوف من الانزلاق إلى صراع أهلي.



وتصاعدت التوترات بين الإقليم والحكومة الفيدرالية منذ شهور، واتهمت إدارة آبي أحمد، قوات تيجراي بمهاجمة قاعدة للجيش الاتحادي.