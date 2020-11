مصر تشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

شاركت مصر هذا الأسبوع ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM والتي انطلقت فعالياتها افتراضيا هذا العام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بمشاركة 150 دولة و 1290 عارضا و 1355 من ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية ومنظمة السياحة العالمية.

وأوضح ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مصر شاركت هذا العام في هذه البورصة في عدد من الاجتماعات واللقاءات المهنية الهامة التي عُقدت بهدف الوقوف علي آخر التطورات في حركة السياحة العالمية ودراسة أفضل وسائل التعامل مع الأزمة العالمية الحالية، بحضور ممثلي المكتب المركزي المشرف علي السوق البريطاني.

وعُقدت لقاءات مع عدد من كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالمملكة المتحدة، وعلى رأسها شركات Easy Jet Holidays، و Holiday Gems، و On The Beach، و Love Holidays، و You Travel، كما اجتمع بمسئولى اتحاد منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة البريطانية "ABTA".

وقال رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه خلال هذه الاجتماعات تم مناقشة سبل التعاون لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أهم الاسواق السياحية والبدء في وضع خطط لتنفيذها فور تحسن الأوضاع العالمية.

وأشار إلى أنه خلال لقاء مسئولي ABTA تم الحديث عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث أكد مسئولي ABTA بأنهم سيقومون بعرض الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال اجتماعهم المقرر عقده الاسبوع المقبل مع اللجنة الحكومية البريطانية التي تعد تقارير بشأن المقاصد السياحية الأكثر ر استعدادا وأمانا لاستقبال السائحين.

كما أبدى مسئولو الشركات اهتماما كبيرا بمعرفة موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدين علي أنه سيمثل نقطة انطلاق هامة للسياحة المصرية.

وأكد أبو سديرة، إجماع منظمي الرحلات والخبراء علي أن الطلب على مصر، عقب إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد سيكون غير مسبوق.

كما تم عرض عدة أفلام ترويجية عن مصر وأنماطها السياحية المختلفة بالإضافة إلى عرض تقديمي للتعريف بالمنتجات السياحية المصرية وأحدث المشاريع القومية الكبرى وهى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والمتحف المصري الكبير، وكذلك ضوابط استئناف الحركة السياحة متضمنة كافة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتم أيضا مشاركة بعض الأخبار الهامة عن الافتتاحات الأثرية التي قام بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كما تم الترويج للزيارات الافتراضية بتقنية 360 من خلال المنصة، ورفع علي منصة WTM الجولات الافتراضية التي أطلقتها الوزارة لبعض المتاحف والمواقع الأثرية بمصر على الصفحات الرسمية للوزارة عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي خلال فترة تواجدهم بالمنازل ضمن الإجراءات الوقائية من أزمة فيروس كورونا المستجد. وقد أعرب المشاركين بالبورصة عن إعجابهم بهذه الجولات التي تساهم في الترويج للسياحة المصرية.

يشار إلى أنه تم إقامة جناح افتراضي Virtual Stand خاص بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض WTM وتم ربط الموقع الإلكتروني للهيئة وكافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بالجناح المصري بمنصة WTM الإلكترونية.

.....................