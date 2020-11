بدأت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، عملية انتشار واسعة في حي شمال وسط مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك بالقرب من مكاتب إحدى شركات صناعة ألعاب الفيديو، وسط تقارير غير مؤكدة عن احتجاز رهائن داخل الشركة.

وشوهد ضباط شرطة يحملون أسلحة نارية خارج المبنى الواقع في شارع سانت لوران بوليفارد في حي (مايل إند) بالمدينة، فيما انتظرت ثلاث سيارات إسعاف على الأقل بالقرب من مكان الحادث، حيث طوقت الشرطة المنطقة بالكامل، داعية المواطنين والمقيمين بتجنب الوصول للمنطقة.

وقالت قوة الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الضباط يتحققون حاليا من صحة المعلومات، وسيتبع ذلك مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام الكندية أوردت تقارير بأن هناك احتجازا لرهائن بمبنى إحدى شركات صناعة ألعاب الفيديو وسط مدينة مونتريال.

Totally mental, Ubisoft staff in Montreal sealing themselves on the roof while a hostage situation potentially unfolds inside pic.twitter.com/qVDjGR8JkC