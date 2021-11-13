قالت قناة "العربية"، إنّ انتشارًا أمنيًّا واسعًا فُرِض في العاصمة السودانية الخرطوم تحسبًا للتظاهرات المزمع تنظيمها اليوم السبت، تلبية لدعوات أطلقتها تنسيقيات عدة، رفضًا لتشكيل مجلس سيادة جديد.

وأضافت أنّ قوات الأمن أغلقت شوارع رئيسية من بينها الطريق المؤدي لقيادة الجيش، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ خدمات الاتصالات لم تُقطع في الخرطوم، بينما الإنترنت مقطوعة.

وأغلقت السلطات السودانية، معظم الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت؛ وذلك استباقًا لاحتجاجات واسعة النطاق.

وسبق أن دعت المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم، للمشاركة والحشد فيما أسمتها "مليونية الغضب"، وذلك تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

وأمس الجمعة، أدّى أعضاء مجلس السيادة الجدد في السودان، القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وقال التلفزيون السوداني إنَّ محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وأعضاء مجلس السيادة الجدد قاموا بأداء القسم أمام البرهان ورئيس القضاء.

وأصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، بعد أيام من قراره بحل مجلسي السيادي كان يقوده البرهان، ومجلس الوزراء بقيادة عبد الله حمدوك.