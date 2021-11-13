النتيجة الكاملة لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار موسى خليل، منتصف ليل الجمعة، النتيجة النهائية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد، والمكون من 15 مقعدًا، شاملًا مقعد القضاة المتقاعدين، والذي حصل عليه بالتزكية، المستشار يسري عبد الرحمن.

وفاز المستشار سعد السعدني، بمنصب رئاسة النادي لمدة 4 أعوام، فيما فاز المستشارين: ناصر فايز حسب النبي، وإمام الصرفي، وهشام بهلول، بمقاعد المستشارين الـ3، وفاز بمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة الـ5 كل من المستشارين: عمرو عرجاوي، وأحمد مهابة، ومحمد أنور عبد المجيد، وأحمد خورشيد، والمعتز بالله هريدي.

وحصل كلٍ من: رامي حسن، والذي حصل أعلى الأصوات في العملية الإنتخابية، ومحمود فيصل خورشيد، وبدر الكومي، ومحمد حسن سيد أحمد، وأحمد عادل العليمي، بالمقاعد الـ5 المخصصة لرؤساء ووكلاء النيابة العامة.

وكانت اللجنة القضائية، أغلقت صناديق الاقتراع الساعة 6 مساءً وذلك في الانتخابات التي جرت على مدار 5 ساعات، فيما تمت أعمال فرز الأصوات، وسط إجراءات أمنية، واحترازية مشددة، لدرء انتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19" بين الناخبين.

وبدأت عملية الاقتراع، عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بتسجيل الأسماء، حيث حضر 1700 قاضٍ، ومستشار، ورئيس محكمة، ووكيل نيابة، من المجموع العام لأعضاء النادي والبالغ 2000 عضوًا.

وتنافس في الانتخابات التي دارت في 6 لجان، 29 مرشحًا من المستشارين، والقضاة، ورؤساء المحاكم، ووكلاء النيابة، على 15 مقعدًا، هم قوام مجلس إدارة النادي، بواقع مقعدًا واحدًا للرئيس، و3 مقاعد للمستشارين، و5 لرؤساء المحاكم والقضاة، ومثلهم لأعضاء النيابة العامة، بالإضافة لمقعد القضاة المتقاعدين، والذي حُسم بالتزكية.

وتمركزت عملية التنافس في قائمتان انتخابيتان، وهما: قائمة المستشار محمد علي إبراهيم، والتي مثلها رئيسًا، وانضم إليه المستشار يسري عبد الرحمن، عن القضاة المتقاعدين، والمستشارين: أمام الصوفي، وناصر حسب النبي، وهشام بهلول، على مقعد المستشارين، بينما مقاعد القضاة فضمت كلٍ من: أحمد مهابة، وعمرو عرجاوي، وحازم حبيب، وأحمد أنور، والمعتز بالله هريدي، وتنافس ضمن نفس القائمة على مقاعد النيابة العامة كل من: بدر الكومي، ورامي حسن، ومحمد حسن، ومحمود سمير، ومحمود حرحش.

وفي مواجهة ذلك، جاءت في المنافسة قائمة المستشار سعد السعدني، والتي يمثلها رئيسًا، وانضم إليه على مقاعد المستشارين كلٍ من: شادي شلبي، وعلاء عيد، وخالد خلف، بينما مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم فضمت كلٍ من: تامر الجمل، وأحمد خورشيد، ومحمود حجاج، ومحمود الشيخ، وعلى الصيفي، وأما مقاعد النيابة العامة فشملت: زياد شيحى، وراشد الطحان، وأحمد العليمي.

وتنافس في الإنتخابات مستقلًا كلٍ من: عصام السمبوختي، على مقعد المستشارين، ومعتز نوار، على مقعد القضاة، فيما سبق وأعلن المستشار إيهاب رفعت السعدني، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، قبل أيام، انسحابه من السباق الانتخابي عن مقعد المستشارين.