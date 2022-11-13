السقا: أتعجب من غياب لاعبي فيوتشر عن قائمة المنتخب

تعجب عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، من غياب لاعبي فريقه عن قائمة المنتخب الوطني المصري في المباراة الودية أمام منتخب بلجيكا يوم 18 من نوفمبر الجاري، مشددًا في الوقت ذاته على دعم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

فيوتشر تأهل لدور المجموعات بعد فوز صعب في دور الـ32 مكرر، على حساب أول أغسطس الأنجولي بركلات الترجيح 3-2، بعدما التعادل بصعوبة 1-1 في الدقيقة 90+2.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات تلفزيونية عبر القناة «الأولى»: «أشكر إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على الفترة الماضية، لقد اكتسبنا خبرات عديدة ستفيدنا في المراحل المقبل.. كل اللاعبين ستزيد خبراتهم بشكل كبير خاصة بعد ظروف مباراتي أول أغسطس».

وتطرق المدير الرياضي بنادي فيوتشر للحديث عن منتخب مصر، حيث قال: «نحن مستمرون في دعم الجهاز الفني الحالي بقيادة البرتغالي فيتوريا، لأنه أول مدير فني يأتي بمشروع وبعقد يمتد 4 سنوات، لكنني أتعجب من خلو قائمة الفراعنة من لاعبي فيوتشر».

وأضاف: «نحن نحترم رأي الجهاز الفني وهو يتحمل مسؤولية قراراته، لكنني كنت أتمنى انضمام بعض لاعبي فيوتشر للمنتخب».

وتابع: «مشروع فيتوريا ما زال في بدايته، لذلك هي فرصة لكل اللاعبين للدخول وسط مجموعة المنتخب خاصة أنه لم يستقر على أسماء بعينها لتشكيل قوامه الرئيسي».

وأتم: «منتخب مصر في مباراة بلجيكا المقبلة سيواجه مستوى هو الأعلى في العالم، لذلك علينا تقدير هذا الأمر، ولا نتعامل مع المدير الفني بالقطعة.. وأؤيد فكرة أن خوض هذه المباراة بلاعبي الخبرة، حتى لا تتعرض الوجوه الجديدة للظلم».